La televisión estatal de Irán anunció el domingo que Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo del país el ayatola Alí Jamemei, ha sido nombrado su sucesor y será el nuevo líder de la República Islámica.

“El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos”, indica el organismo en un comunicado difundido por los medios iraníes.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, había sido considerado durante mucho tiempo un candidato, incluso antes de que un ataque israelí matara a su padre al comienzo de la guerra el 28 de febrero, y a pesar de nunca haber sido elegido ni designado para un cargo gubernamental.

Mojtaba Jamenei, hijo del ayatola Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero de 2026 en un ataque militar estadounidense-israelí. (Foto de KHAMENEI.IR / AFP). / -

La poderosa Guardia Revolucionaria paramilitar iraní responde al líder supremo, y ahora Jamenei tendrá la voz cantante en la estrategia de guerra.

El anuncio se produjo en el noveno día de la guerra, tras indicios de división entre los funcionarios iraníes mientras el país esperaba la decisión de la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros y compuesta por clérigos que eligen al líder supremo de Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a ABC News el domingo que quiere tener voz y voto en la toma de posesión del poder una vez finalizada la guerra; un nuevo líder “no durará mucho” sin su aprobación, añadió.

Estados Unidos e Israel abatieron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en los primeros ataques aéreos de la guerra.

Información en desarrollo