Un alto cargo del Ministerio de Salud iraní afirmó este lunes que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, solo sufrió heridas “superficiales” en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero en el que murió su padre.

El líder, de 56 años, no ha aparecido en público desde que fue nombrado para reemplazar a su padre el 8 de marzo y solo emite comunicados, lo que alimenta las especulaciones sobre su salud.

Su padre, Alí Jamenei, murió en los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.

Según el portavoz del Ministerio, Husein Kermanpur, Jamenei llegó al hospital hacia la 01H00 (hora de Teherán) del 28 de febrero y “entró en el quirófano junto con otros heridos”.

“Además de heridas superficiales en el rostro, la cabeza y las piernas, que no causaron amputaciones ni ningún problema médico particular, no ocurrió nada grave”, declaró a la agencia de noticias ILNA.

“Desde mi perspectiva como médico, no se consideraron heridas graves y no requirieron procedimientos especiales, aparte de uno o dos puntos de sutura”, añadió.

Según el portavoz, el líder supremo fue dado de alta del hospital alrededor de las 02H00 del 1 de marzo, aunque no especificó a dónde fue trasladado.

En marzo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que creía que Mojtaba Jamenei está “vivo, herido y desfigurado”.

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