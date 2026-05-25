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Una pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, el 6 de mayo de 2026. (AFP)
Una pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, el 6 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia AFP

Un alto cargo del Ministerio de Salud iraní afirmó este lunes que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, solo sufrió heridas “superficiales” en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero en el que murió su padre.

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