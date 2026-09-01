El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este martes la captura de un alto dirigente de Hamás durante una operación en Gaza, donde además murieron cuatro personas en intensos bombardeos, según autoridades locales.

Hamás y los medios israelíes identificaron al hombre como Muein al Arabid, jefe de seguridad interior del movimiento islamista.

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Netanyahu lo describió como uno de “los dirigentes de mayor rango” de la organización.

“Fue responsable de ocultar y trasladar a nuestros rehenes, dar refugio a altos funcionarios de Hamás, así como fortalecer las capacidades de la organización e intentar restablecer las capacidades del grupo terrorista”, afirmó el primer ministro en un comunicado difundido por su oficina.

Muein al Arabid fue trasladado a Israel para ser interrogado, señalaron en un comunicado el ejército y el servicio de seguridad interna Shin Bet de Israel.

Según el Ministerio del Interior de Hamás, Israel secuestró al dirigente “después de que resultara herido mientras se enfrentaba a la fuerza israelí”.

Su esposa murió y varios de sus hijos resultaron heridos, añadió la misma fuente.

Más temprano, socorristas palestinos y testigos habían informado de una operación militar particularmente intensa que causó la muerte de cuatro personas, entre ellas tres niños, en el oeste de la Ciudad de Gaza.

Además, siete personas resultaron heridas consecuencia de ataques llevados a cabo por aviones de combate del ejército israelí.

Un reportero de la AFP asistió a los funerales de dos de las víctimas, dos niños cuyos cuerpos fueron envueltos en sudarios antes de ser llevados.

Testigos dan cuenta de escenas aterradoras.

“Un jeep se detuvo en medio de la calle y empezó a disparar indiscriminadamente hacia ambos lados. Siguió disparándonos durante más de 15 minutos”, relató a la AFP Wafika al Helou.

“Hubo disparos” y “cinco o seis bombardeos en menos de tres minutos”, añadió otro testigo, Mutaz Abou Asr.

Entre tanto, una fuente de seguridad en Gaza desmintió que Muein al Arabid estuviera implicado en el traslado de los rehenes israelíes a Gaza durante el ataque del 7 de octubre.

En declaraciones a AFP dijo que su trabajo consistía en “supervisar los esfuerzos destinados a combatir a los colaboradores” con Israel.

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Los ataques israelíes sobre Gaza continúan casi a diario pese al alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025 bajo mediación de Estados Unidos.

Al menos 1.326 palestinos han muerto allí desde el inicio del alto el fuego, según el Ministerio de Salud del territorio bajo gobierno de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Durante este periodo, Israel contabilizó la muerte de cinco soldados y de un contratista.

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El pasado 9 de octubre de 2025, poco después del anuncio del actual alto el fuego, Israel bombardeó una vivienda multifamiliar en la ciudad de Gaza. Más de ocho meses después, y con la ayuda de maquinaria pesada alquilada por la Cruz Roja, los rescatistas pueden al fin buscar a quienes siguen allí sepultados. (EFE)

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