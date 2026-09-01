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Muein al Arabid, señalado como el jefe de seguridad interior de Hamás, capturado por Israel el 1 de septiembre de 2026.
Muein al Arabid, señalado como el jefe de seguridad interior de Hamás, capturado por Israel el 1 de septiembre de 2026.
Por Agencia AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este martes la captura de un alto dirigente de Hamás durante una operación en Gaza, donde además murieron cuatro personas en intensos bombardeos, según autoridades locales.

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