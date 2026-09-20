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Resumen

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Un atacante palestino disparó este domingo contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada, dejando al menos un herido en estado grave pocas horas antes del comienzo de la festividad judía de Yom Kipur, informó el Ejército israelí. Foto: EFE/ Servicio De Emergencias Israelí Magen David Adom
Un atacante palestino disparó este domingo contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada, dejando al menos un herido en estado grave pocas horas antes del comienzo de la festividad judía de Yom Kipur, informó el Ejército israelí. Foto: EFE/ Servicio De Emergencias Israelí Magen David Adom
Por Agencia EFE

Un atacante palestino disparó este domingo contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada, y mató a un hombre pocas horas antes del comienzo de la festividad judía de Yom Kipur, informó la Policía israelí.

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