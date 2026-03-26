Resumen

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Una unidad de artillería israelí desplegada en la frontera entre Israel y Líbano bombardea objetivos. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).
Una unidad de artillería israelí desplegada en la frontera entre Israel y Líbano bombardea objetivos. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).
/ ATEF SAFADI
Por Redacción EC

Un soldado israelí de 21 años, identificado este jueves por el Ejército como Aviaad Elchanan Volansky de Jerusalén, falleció “en combate” en el sur del Líbano, lo que aumentó a cuatro el número de uniformados fallecidos desde el 2 de marzo.

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