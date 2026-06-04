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Varios cascos azules en la población de Odaisseh, en el sur de Líbano, el 20 de octubre de 2025. Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del país. (Foto: EFE)
Varios cascos azules en la población de Odaisseh, en el sur de Líbano, el 20 de octubre de 2025. Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del país. (Foto: EFE)
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) de nacionalidad serbia murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba cerca de Marjayoun, en el sur del país, donde también resultaron heridos leves otros dos compañeros españoles.

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