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Soldados israelíes se congregan en una zona del norte de Israel antes de cruzar la frontera entre Israel y Líbano, el 17 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Soldados israelíes se congregan en una zona del norte de Israel antes de cruzar la frontera entre Israel y Líbano, el 17 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
/ ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

Un soldado israelí de 21 años murió este domingo en el sur del Líbano en enfrentamientos con el grupo chií libanés Hezbolá, según informó el Ejército de Israel, con lo que ya son seis los militares de este país fallecidos en el país vecino en los últimos diez días.

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