Un soldado israelí de 21 años murió este domingo en el sur del Líbano en enfrentamientos con el grupo chií libanés Hezbolá, según informó el Ejército de Israel, con lo que ya son seis los militares de este país fallecidos en el país vecino en los últimos diez días.

La muerte del soldado, de nombre David Hazut, se produce dos días después de que Israel y el Líbano firmaran un acuerdo marco en Washington para poner fin al conflicto que recoge una retirada gradual -sin plazos- de las tropas israelíes del sur del Líbano sujeta al desarme de Hezbolá, que sin embargo ha censurado el acuerdo.

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Según informó un oficial israelí, el soldado “cayó al suelo” después de enfrentarse en la madrugada de este domingo con un miembro de Hezbolá en la zona del Deir Siryan del sur del Líbano, tras lo que fue evacuado al hospital y murió.

En los últimos diez días, otros cinco militares israelíes de entre 21 y 32 años fallecieron (tres el día 19 de junio, otro el 20 y un quinto el 24) “en combate” en el sur del Líbano, según la información publicada por el Ejército israelí, que no explica las circunstancias concretas de sus muertes.

El Ejército israelí ocupa actualmente una franja del sur del Líbano junto a la frontera con territorio israelí y ha emitido órdenes de evacuación contra una zona más amplia, desplazando así a cientos de miles de personas.

Tropas sobre el terreno en el área de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 18 de octubre de 2024, en medio de la continua guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. (Ejército israelí / AFP) / -

Los soldados israelíes se internaron en territorio libanés a raíz de los ataques de Hezbolá contra Israel en respuesta por la ofensiva en Irán, país que firmó la pasada semana un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos que incluye parar los ataques en el Líbano de Hezbolá, grupo apoyado por el país persa.

Desde el 2 de marzo, cuando Hezbolá comenzó a atacar Israel en defensa de Irán, desencadenando una respuesta israelí que ha dejado en el Líbano más de 4.000 muertos, un total de 36 militares israelíes han fallecido por fuego del grupo chií: 34 de ellos en el sur del país vecino o en la zona fronteriza y 2 más en el norte de Israel.

También han muerto dos civiles israelíes por ataques de Hezbolá en zonas de Israel cercanas al Líbano.