Yasser Abu Shabab, líder de una milicia gazatí anti Hamás que colaboró con el Ejército de Israel, murió en combate en el sur de Gaza, según informaron fuentes a CNN.

Abu Shabab encabezaba una milicia que llamaba “Fuerzas Populares”, con las que controlaba parte de territorio en Rafah, al sur de Gaza, e Israel planeaba usar en proyectos de reconstrucción en espacio gazatí ocupado por Israel en la próxima fase del alto al fuego.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

De hecho, fue el miliciano quien se encargó del control de la ayuda que cruzaba por el paso de Kerem Shalom en los últimos meses. Además, era quien lideraba bandas palestinas organizadas sin mayor compromiso, pero que el Gobierno israelí respaldaba y cuyos miembros se mantenían dentro de la parte ocupada por Israel.

Por su lado, el grupo terrorista Hamás no se ha referido sobre la muerte de Abu Shabab, a quien antes prometieron atacar; sin embargo, sí ha circulado en redes sociales como Telegram mensajes como “te dijimos, Israel no te protegerá”, además de imágenes con su rostro y llamándolo “cerdo”.

Fuentes locales israelíes señalan que “ Abu Shabab murió en una disputa interna entre clanes, y no a manos de terroristas de Hamás ”.

La aparición del grupo que dirigía Abu Shabab se explica tras la falta de un gobierno tras el fin de la guerra en Gaza, aunque con el respaldo del Gobierno israelí, pues según precisó CNN, se autorizó el arme de estas bandas tras la aprobación del Gabinete de Seguridad.

El ministro Benjamin Netanyahu inclusó calificó su existencia como “algo bueno” pese a que se les ha calificado como el “ISIS en Gaza” por el control de pequeños territorios en distintos puntos de la Franja tras haberse firmado el alto al fuego mediado por Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO

Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles 19 de noviembre, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. (EFE)