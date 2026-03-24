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Miembros de las Fuerzas Populares de Irak (Hashd al-Shaabi), una alianza de facciones ahora integrada en el ejército regular, vigilan las calles durante el funeral de miembros de las Fuerzas Populares de Irak celebrado en Bagdad el 24 de marzo de 2026. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP
Miembros de las Fuerzas Populares de Irak (Hashd al-Shaabi), una alianza de facciones ahora integrada en el ejército regular, vigilan las calles durante el funeral de miembros de las Fuerzas Populares de Irak celebrado en Bagdad el 24 de marzo de 2026. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP
/ AHMAD AL-RUBAYE
Por Agencia EFE

Quince combatientes de las milicias iraquíes proiraníes ‘Fuerzas de Movilización Popular’ (FMP), incluido un importante comandante, murieron en un “ataque aéreo estadounidense” en la región de Al Anbar, en el oeste de Irak, afirmó este martes esa formación chií.

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