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Resumen

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La tragedia en Peshawar deja al menos 28 muertos y unos seis heridos de gravedad entre decenas de afectados. (Foto: AFP)
La tragedia en Peshawar deja al menos 28 muertos y unos seis heridos de gravedad entre decenas de afectados. (Foto: AFP)
/ ZAFAR IQBAL
Por Agencia AFP

Veintisiete alumnos y un profesor murieron este jueves al derrumbarse el techo de un colegio en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, informó un alto cargo de un hospital local.

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