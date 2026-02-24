Escuchar
Una foto facilitada por la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní muestra a bomberos iraníes trabajando en el lugar del accidente de un helicóptero del ejército iraní en la ciudad de Dorcheh, en Isfahán, en el centro de Irán, el 24 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/IRANIAN RED CRESCENT
Por Agencia EFE

Al menos cuatro personas murieron este martes en el accidente de un helicóptero militar que se estrelló en un mercado de verduras en el centro de Irán por un fallo técnico, en el segundo siniestro de una aeronave de las Fuerzas Armadas iraníes en menos de una semana.

