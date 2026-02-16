Mueren dos personas en ataques israelíes en el Líbano, que suma 6 fallecidos en 24 horas

Al menos dos personas murieron este lunes en sendos ataques israelíes contra las localidades de Hanin y Tallousse, en el sur del Líbano, lo que eleva a seis el número de fallecidos en ataques del Estado judío contra el país en las últimas 24 horas.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó en un comunicado del fallecimiento de un ciudadano en un ataque contra un vehículo en Tallousse, ocurrido “menos de doce hora” después de que un primer bombardea matara a otro en una furgoneta en Hanin.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la víctima de Hanin, identificada como Mohammad Tahseen Hussein Kashakesh, era el conductor de una furgoneta escolar.

Kashakesh fue alcanzado por un avión no tripulado cuando se disponía a arrancar el vehículo, aparcado frente a su vivienda, para iniciar sus labores de transporte de estudiantes hasta el colegio, indicó el medio estatal.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que el objetivo de la acción fue un individuo supuestamente involucrado en intentos de “restablecer” la estructura perteneciente al grupo chií libanés Hezbolá en la zona de Hanin.

En cuanto al ataque en Tallousse, el Estado judío identificó al fallecido como un presunto miembro de Hezbolá.

Una mujer camina por una calle de Beirut, en medio de banderas e imágenes alusivas a Hizbulá. Foto: EFE/EPA/Wael Hamzeh

Con estas dos nuevas acciones, aumentó a seis el número de muertos en el Líbano a causa de bombardeos israelíes en menos de 24 horas, después de que a última hora del domingo fuera alcanzado otro vehículo cerca de la frontera con Siria y perdieran la vida sus cuatro ocupantes.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario desde el alto el fuego acordado a finales de 2024, pero desde comienzos de este año ha intensificado sus acciones, tanto contra vehículos en los que viajan supuestos miembros de Hezbolá como contra presunta infraestructura en sus manos.

Todo ello se produce en medio de renovadas presiones para avanzar con la segunda fase del desarme de ese movimiento, después de que las autoridades libanesas dieran por terminada la primera en las zonas fronterizas con Israel, donde Hezbolá cesó su actividad armada tras la guerra.

