Mueren dos personas en ataques israelíes en el Líbano, que suma 6 fallecidos en 24 horas

Fotografía del ataque aéreo de Israel contra los suburbios de Dahye en Beirut, hoy 5 de junio de 2025 (Líbano). Foto: EFE/EPA/ Wael Hamzeh
Por Agencia EFE

Al menos dos personas murieron este lunes en sendos ataques israelíes contra las localidades de Hanin y Tallousse, en el sur del Líbano, lo que eleva a seis el número de fallecidos en ataques del Estado judío contra el país en las últimas 24 horas.

Oriente Medio

