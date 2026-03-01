Por lo menos ocho personas murieron este domingo en una protesta frente el consulado de Estados Unidos en Karachi, Pakistán, donde jóvenes pretendían ingresar por la fuerza, al tiempo que centenas de personas buscaban invadir la embajada estaounidense en Bagdad.

En Karachi, centenas de jóvenes fueron dispersados con gas lacrimógeno después de intentar invadir el consulado estadounidense.

Videos en redes sociales mostraban a jóvenes rompiendo las ventanas del edificio principal del consulado mientras se veía la bandera estadounidense ondear sobre el complejo, cuyo perímetro está coronado con alambre de púas.

“Tenemos que mantenernos unidos. Ningún poder puede detenernos” , se escuchaba decir a un joven manifestante.

“Estamos prendiendo fuego al consulado estadounidense en Karachi. Si Dios quiere, estamos vengando el asesinato de nuestro líder” , dijo otro manifestante mientras filmaba a otros que intentaban iniciar un incendio.

El vocero de un equipo de socorristas dijo a la AFP que la mayoría de los cuerpos sin vida trasladados a hospitales presentaban heridas de bala.

Iraquíes se enfrentan a las fuerzas de seguridad al intentar acercarse a un puente que conduce a la Zona Verde, donde se encuentra la embajada estadounidense, en Bagdad el 1 de marzo de 2026, la mañana después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán. (Foto: AFP)

Igualmente, se reportó una protesta con miles de personas en las calles de la ciudad pakistaní de Lahore.

En Bagdad, un joven vestido de negro y con el rostro cubierto, que se presentó como Ali, dijo a AFP que la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en un ataque de Estados Unidos e Israel “nos ha herido”.

“Estamos aquí porque queremos la retirada de las fuerzas estadounidenses de ocupación en Irak” , dijo, en referencia a las tropas estacionadas en el norte del país.

Periodistas de la AFP cerca de la Zona Verde, de Bagdad, reportaron un fuerte despliegue de seguridad y del cierre de la entrada a la zona, pero los manifestantes siguieron intentando irrumpir.

Los manifestantes, que se habían reunido desde primera hora del domingo, lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gas lacrimógeno.

Una fuente de seguridad había dicho poco antes a la AFP que “sus intentos han sido frustrados hasta ahora, pero siguen intentándolo” .

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

