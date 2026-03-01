Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personal de seguridad monta guardia frente al consulado estadounidense en Karachi el 1 de marzo de 2026 durante un enfrentamiento con musulmanes chiítas que intentaban asaltar las instalaciones tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. (Foto: Asif HASSAN/AFP)
Por Agencia AFP

Por lo menos ocho personas murieron este domingo en una protesta frente el consulado de Estados Unidos en Karachi, Pakistán, donde jóvenes pretendían ingresar por la fuerza, al tiempo que centenas de personas buscaban invadir la embajada estaounidense en Bagdad.

