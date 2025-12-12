Imagen de archivo de la Nobel iraní Nargess Mohammadi. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Imagen de archivo de la Nobel iraní Nargess Mohammadi. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Irán arresta “de forma violenta” a la ganadora del Nobel de la Paz Narges Mohammadi
Resumen de la noticia por IA
Irán arresta “de forma violenta” a la ganadora del Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Irán arresta “de forma violenta” a la ganadora del Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las arrestaron este viernes de forma “violenta” a la ganadora del premio Nobel de la Paz 2023, , durante la ceremonia en recuerdo de un abogado fallecido, informaron sus simpatizantes.

“La Fundación Narges Mohammadi anunció haber recibido información creíble según la cual Narges Mohammadi fue detenida violentamente por las fuerzas de seguridad y la policía hace aproximadamente una hora”, escribió en su cuenta en X hacia las 13H00 GMT.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Un tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Mohammadi a otros seis meses de prisión

junto con otros activistas en la ceremonia por Khosrow Alikordi, hallado muerto en su oficina la semana pasada, precisó su fundación. Su abogada francesa, Chirine Ardakani, confirmó la información a AFP.

El esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, residente en París, dijo también en X que la nobel había sido arrestada durante la ceremonia en la ciudad oriental de Mashhad junto con la destacada activista Sepideh Gholian.

Alikordi, de 45 años, era un abogado que había defendido a clientes en casos delicados, incluidos detenidos en la represión de las protestas nacionales que estallaron en 2022.

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, publicó imágenes de Mohammadi asistiendo a la ceremonia, sin el velo obligatorio que deben portar las mujeres en los espacios públicos en Irán.

Narges Mohammadi, activista iraní de derechos humanos y vicepresidente del Centro de Defensores de los Derechos Humanos (DHRC), posa en esta fotografía sin fecha. (Fotos de archivo de la familia Mohammadi/Folleto vía REUTERS)
Narges Mohammadi, activista iraní de derechos humanos y vicepresidente del Centro de Defensores de los Derechos Humanos (DHRC), posa en esta fotografía sin fecha. (Fotos de archivo de la familia Mohammadi/Folleto vía REUTERS)

HRANA indicó que coreaban consignas como “Viva Irán”, “Luchamos, morimos, no aceptamos ninguna humillación” y “Muerte al dictador”.

Otras imágenes difundidas por canales de televisión en persa con sede fuera de Irán mostraron a esta defensora de los derechos de las mujeres subiéndose a un vehículo y animando a la gente a corear consignas.

, de 53 años, estuvo presa tres años hasta su liberación en diciembre del año pasado, una medida temporal por razones médicas. Su equipo legal había advertido que puede volver a ser arrestada en cualquier momento y que no podía abandonar el país.

En su primera reaparición pública tras el fin de la “#guerra de los 12 días”, el líder supremo de #Irán, el ayatolá #AlíJameneí, proclamó que su país “#aplastó” a #Israel y asestó una “#dura bofetada” a #EstadosUnidos. Aseguró que los ataques de Washington contra sus instalaciones nucleares no lograron “#nada significativo”, restando importancia al daño infligido y destacando la resistencia iraní. Jameneí no mencionó el reciente #altoalfuego anunciado por el presidente #DonaldTrump, ni hizo referencia a las supuestas #negociaciones que, según Washington, se reanudarán la próxima semana. En cambio, ofreció una “#segunda felicitación” al pueblo iraní, reforzando la narrativa de una victoria frente a los enemigos históricos de la República Islámica. El discurso de Jameneí, difundido por medios estatales y replicado en su cuenta de #X, fue interpretado como una muestra de fuerza y desafío diplomático. Con un tono firme y combativo, el líder iraní dejó claro que su régimen no cederá ante las presiones de Occidente y que la confrontación con #EEUU e #Israel continuará en el terreno político y estratégico. #noticiashoy #breakingnews #Irán #Jamenei #Israel #EEUU #altoalfuego #victoria #negacionesignoradas #bombardeosnucleares #programanuclear #iran #iranvsisrael #guerradelos12días Entérate más en: https://gestion.pe/ #noticiasinternacionales #mundo #diariogestión #economía

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC