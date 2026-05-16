Un colectivo de asociaciones feministas y de defensa de los derechos humanos han reclamado la liberación permanente de la premio Nobel de la Paz de 2023 Narges Mohammadi, que está ingresada en una unidad de cuidados intensivos cardíacos en Teherán, adonde fue trasladada por su estado de salud.
Un colectivo de asociaciones feministas y de defensa de los derechos humanos han reclamado la liberación permanente de la premio Nobel de la Paz de 2023 Narges Mohammadi, que está ingresada en una unidad de cuidados intensivos cardíacos en Teherán, adonde fue trasladada por su estado de salud.
En un comunicado emitido por la fundación que le da apoyo, ese colectivo insiste en que “Narges Mohammadi no debe volver nunca a la cárcel” y en que “no se puede confundir una suspensión temporal de su condena con la libertad”, además de recordar que ese traslado al hospital Pars de la capital iraní “sólo se logró tras una presión internacional sostenida”.
MIRA AQUÍ: La vida de la premio nobel iraní “pende de un hilo” en cuidados intensivos en Teherán
Señala que su estado sigue siendo crítico, consecuencia de “años de encarcelamiento, confinamiento solitario, arrestos repetidos, agresiones físicas y negligencia médica sistemática por las autoridades iraníes”.
Según el análisis que hace, su situación no es una excepción, sino que los defensores de los derechos humanos, los activistas, los juristas, periodistas y responsables de asociaciones afrontan allí “las mismas herramientas de la represión” que son la cárcel, el descuido médico, las celdas de aislamiento e incluso la pena de muerte.
En el caso de la Nobel, afirma que las acusaciones contra ella “son falsas y con motivaciones políticas” ya que “durante años la han encarcelado por defender pacíficamente los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la dignidad y la libertad”.
Las asociaciones firmantes del comunicado, entre las que están la Iniciativa de Mujeres Nobel, la Fundación Narges, la Coalición Internacional de Defensores de Derechos Humanos de las Mujeres y el Centro para los Derechos Humanos de Irán, exigen su liberación “inmediata e incondicional”.
También la anulación de todas sus condenas y la anulación de los cargos en su contra, así como que tenga acceso pleno y continuo a una atención médica especializada.
Estados Unidos amenazó el martes 5 de mayo a Irán con un fuego "devastador" si ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, donde la Armada estadounidense lleva a cabo una operación para garantizar la libre navegación. (AFP)
SOBRE EL AUTOR
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Ver más