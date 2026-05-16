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La activista iraní de derechos humanos y de la oposición Narges Mohammadi habla en el Centro de Defensores de los Derechos Humanos de Teherán el 25 de junio de 2007. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP
La activista iraní de derechos humanos y de la oposición Narges Mohammadi habla en el Centro de Defensores de los Derechos Humanos de Teherán el 25 de junio de 2007. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP
/ BEHROUZ MEHRI
Por Agencia EFE

Un colectivo de asociaciones feministas y de defensa de los derechos humanos han reclamado la liberación permanente de la premio Nobel de la Paz de 2023 Narges Mohammadi, que está ingresada en una unidad de cuidados intensivos cardíacos en Teherán, adonde fue trasladada por su estado de salud.

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