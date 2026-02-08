Escuchar
Una fotografía sin fecha ni ubicación de la activista iraní por los derechos humanos Narges Mohammadi. (Foto de FUNDACIÓN NARGES MOHAMMADI / AFP)
Por Agencia AFP

Un tribunal de Irán condenó a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a seis años de prisión, informó este domingo su abogado a AFP.

Irán condena a seis años de cárcel a la nobel de la paz Narges Mohammadi

