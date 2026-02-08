Irán condena a seis años de cárcel a la nobel de la paz Narges Mohammadi

Un tribunal de Irán condenó a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a seis años de prisión, informó este domingo su abogado a AFP.

“Fue condenada a seis años de prisión por asociación y colusión para cometer delitos”, declaró el abogado Mostafa Nili, añadiendo que también se le impuso una prohibición de salida del país durante dos años.

Mohammadi también fue condenada a un año y medio de prisión por actividades de propaganda y será exiliada durante dos años a la ciudad de Josf, en la provincia oriental de Jorasán del Sur, agregó el abogado.

Según la legislación iraní, las penas de prisión se cumplen simultáneamente.

Nili expresó su esperanza de que, debido a los problemas de salud de Mohammadi, pueda ser puesta en libertad bajo fianza temporalmente para recibir tratamiento.

Añadió que el veredicto emitido no es definitivo y podría ser apelado.

Durante el último cuarto de siglo, Mohammadi, de 53 años, ha sido juzgada y encarcelada repetidamente por su abierta campaña contra el uso de la pena capital en Irán y el código de vestimenta obligatorio para las mujeres.

Mohammadi ha pasado gran parte de la última década en prisión y no ha visto a sus hijos, que viven en París, desde 2015.

En diciembre de 2024, fue puesta en libertad durante tres semanas por motivos médicos relacionados con “su estado físico tras la extirpación de un tumor y un injerto óseo”, según su abogado.

Pese a estar en prisión, Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023, principalmente por su campaña contra la pena de muerte en Irán. Sus hijos recogieron el premio en su nombre.

Grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, afirman que Irán lleva a cabo más ejecuciones al año que cualquier otro país, con la excepción de China, para la cual no se dispone de cifras fiables.

VIDEO RECOMENDADO

La tensión se acrecentó en las últimas horas luego de que Donald Trump afirmara que la flota de su país está lista para cumplir su misión en Irán, tal como ocurrió hace unas semanas en Venezuela.

SOBRE EL AUTOR