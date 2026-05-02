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La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, en su casa en Teherán, el 4 de septiembre de 2001. (Behrouz MEHRI / AFP)
La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, en su casa en Teherán, el 4 de septiembre de 2001. (Behrouz MEHRI / AFP)
/ BEHROUZ MEHRI
Por Agencia AFP

La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, encarcelada desde diciembre, fue hospitalizada de urgencia tras un grave deterioro de su estado de salud, informaron sus allegados.

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