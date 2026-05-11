La vida de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi “pende de un hilo” mientras permanece ingresada en cuidados intensivos en Teherán, advirtió este lunes la Fundación que lleva su nombre, que denunció años de “negligencia médica sistemática” y reclamó su liberación incondicional.

“La suspensión temporal de la condena de mi madre es totalmente insuficiente. Tras años de encarcelamiento, aislamiento y negligencia médica sistemática, su vida pende de un hilo en la UCI”, declaró en un comunicado Ali Rahmani, hijo de la activista y copresidente de la Fundación Narges, con sede en París.

Mohammadi fue trasladada el domingo en ambulancia desde un centro médico de Zanjan, donde cumplía condena, hasta el Hospital Pars de Teherán, tras 150 días de detención en Mashhad y Zanjan y diez días de hospitalización, gracias a una creciente presión internacional, según la Fundación.

La activista iraní se encuentra actualmente ingresada en la Unidad de Cuidados Coronarios (UCC). Según el diagnóstico del equipo médico y debido a la necesidad de monitorización continua de sus constantes vitales, “permanecerá en cuidados intensivos en esta unidad hasta nuevo aviso”, añadió la Fundación.

Un equipo de especialistas en Cardiología y Neurología del hospital de Teherán inició este lunes la revisión de su historial clínico y de los registros médicos aportados por la familia.

Los médicos investigan varias patologías concurrentes ante los informes sobre “inestabilidad física, fluctuaciones severas de la presión arterial, infartos y dolores torácicos recurrentes”.

La Fundación Narges Mohammadi precisó que se han programado diversas pruebas, entre ellas ecocardiografías, monitorización continua de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, radiografías de tórax y análisis sanguíneos para evaluar marcadores cardíacos e inflamatorios, con el objetivo de alcanzar un diagnóstico definitivo y estabilizar su estado de salud.

“Narges Mohammadi ha desarrollado una debilidad física extrema debido a largos periodos de encarcelamiento que suman más de diez años, incluyendo 161 días en aislamiento y 14 arrestos”, afirmó la organización, que denunció además “agresión física y fuertes palizas” sufridas durante su último arresto en diciembre de 2025 en Mashhad.

MÁS INFORMACIÓN: Irán no cede en las negociaciones con Estados Unidos y trata de imponer sus exigencias a Trump

Insistió en que una suspensión temporal de la pena “no es la solución” y reclamó garantías definitivas de que Mohammadi no regresará a prisión, además de atención médica especializada y permanente bajo supervisión de su propio equipo médico.

Por su parte, la abogada de Mohammadi en Francia, Chirinne Ardakani, aseguró que la suspensión de la pena por razones médicas fue posible gracias a la movilización de la sociedad civil internacional y a la presión diplomática sobre las autoridades iraníes.

La Fundación Narges Mohammadi pidió finalmente a la comunidad internacional que exija “la liberación incondicional” de la premio Nobel de la Paz de 2023 y la anulación de todas las condenas impuestas por sus actividades pacíficas, así como la liberación de todos los presos políticos en Irán.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos amenazó el martes 5 de mayo a Irán con un fuego "devastador" si ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, donde la Armada estadounidense lleva a cabo una operación para garantizar la libre navegación. (AFP)

SOBRE EL AUTOR