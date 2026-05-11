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Una fotografía sin fecha ni ubicación de la activista iraní por los derechos humanos Narges Mohammadi. (Foto de FUNDACIÓN NARGES MOHAMMADI / AFP)
Una fotografía sin fecha ni ubicación de la activista iraní por los derechos humanos Narges Mohammadi. (Foto de FUNDACIÓN NARGES MOHAMMADI / AFP)
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Por Agencia EFE

La vida de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadipende de un hilo” mientras permanece ingresada en cuidados intensivos en Teherán, advirtió este lunes la Fundación que lleva su nombre, que denunció años de “negligencia médica sistemática” y reclamó su liberación incondicional.

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