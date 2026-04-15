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Una foto sin fecha ni ubicación de la activista iraní por los derechos humanos Narges Mohammadi. (FUNDACIÓN NARGES MOHAMMADI / AFP)
Una foto sin fecha ni ubicación de la activista iraní por los derechos humanos Narges Mohammadi. (FUNDACIÓN NARGES MOHAMMADI / AFP)
Por Agencia AFP

La salud de la Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi es crítica tras sufrir un infarto el mes pasado, advirtieron el miércoles miembros de su entorno luego de visitarla días atrás en la prisión del norte de Irán donde se encuentra recluida.

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