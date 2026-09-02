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Resumen

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Buques anclados en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak, Irán. (Foto: Majid Saeedi/Getty)
Buques anclados en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak, Irán. (Foto: Majid Saeedi/Getty)
/ Majid Saeedi
Por Agencia EFE

La naviera saudí Bahri confirmó este miércoles la muerte de dos de sus marineros, ambos de nacionalidad filipina, tras un “incidente de seguridad” sufrido por el buque SIDR, de bandera saudí, cuando transitaba por el estrecho de Ormuz el pasado lunes.

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