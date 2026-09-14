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Resumen

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Los cineastas israelíes Rachel Szor y Yuval Abraham con el Premio Especial del Jurado por el documental 'NAZA', en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia, el 12 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/BUESRA TASDEMIR)
Los cineastas israelíes Rachel Szor y Yuval Abraham con el Premio Especial del Jurado por el documental 'NAZA', en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia, el 12 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/BUESRA TASDEMIR)
Por Agencia AFP

Un ministro israelí anunció el domingo que quería despojar de su nacionalidad por “traición al Estado” a los realizadores del documental “NAZA”, que da voz a militares que acusan al ejército de ataques contra civiles palestinos en la Franja de Gaza.

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