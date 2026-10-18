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Resumen

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Varias personas pasan junto a banderas de campaña electoral y un coche con imágenes del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, el 16 de octubre de 2026. (Foto de JOHN WESSELS / AFP).
Varias personas pasan junto a banderas de campaña electoral y un coche con imágenes del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, el 16 de octubre de 2026. (Foto de JOHN WESSELS / AFP).
/ JOHN WESSELS
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció este domingo al presidente de EE.UU., Donald Trump, su apoyo de cara a la reeleción en las elecciones parlamentarias israelíes del 27 de octubre, después de que este lo anunciara públicamente en la red social Truth Social.

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