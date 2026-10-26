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Resumen

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Un autobús con un cartel de campaña que muestra al primer ministro de Israel y presidente del partido Likud, Benjamin Netanyahu, junto al presidente estadounidense Donald Trump, circula por Jerusalén el 26 de octubre de 2026. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
Un autobús con un cartel de campaña que muestra al primer ministro de Israel y presidente del partido Likud, Benjamin Netanyahu, junto al presidente estadounidense Donald Trump, circula por Jerusalén el 26 de octubre de 2026. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
/ AHMAD GHARABLI
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, mantuvieron un enfrentamiento en las últimas 24 horas por la posibilidad de que el mandatario impulsara una acción que pudiera desencadenar una nueva escalada bélica con Irán a pocos días de las elecciones, según reveló este domingo por la noche el Canal 12 israelí.

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