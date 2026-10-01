El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que el copiloto de Flydubai que atacó al capitán del avión había sido sometido a una “adoctrinación islamista radical”.

En declaraciones al programa de televisión estadounidense Fox & Friends, Netanyahu dijo que el copiloto estaba siendo interrogado. Pero “sabemos que fue sometido a una adoctrinación islamista radical”, y que durante el incidente les gritó a los miembros de la tripulación: “Mátenme, mátenme”, añadió.

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Eso prueba sus intenciones “suicidas”, afirmó.

El capitán y los pasajeros lograron reducir al copiloto y evitar que se estrellara el avión.

El aparato cayó unos 5.000 metros en un minuto, según el sitio Flightradar24. Gracias a la intervención de dos pasajeros que eran pilotos, el aparato pudo aterrizar en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

Los pasajeros, en su mayoría israelíes, que venían de Dubái, salieron todos ilesos.

El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció el jueves su intención de conceder una de las más altas distinciones civiles del país a cinco de ellos que impidieron que el avión se estrellara.

Habitualmente no hay ningún vuelo directo que conecte Israel y Arabia Saudita, aunque desde 2022 el reino permite que los aviones procedentes de Israel o con destino a este país atraviesen su espacio aéreo.