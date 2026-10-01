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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
/ ALEXI J. ROSENFELD
Por Agencia AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que el copiloto de Flydubai que atacó al capitán del avión había sido sometido a una “adoctrinación islamista radical”.

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