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Resumen

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Una valla publicitaria electoral gigante con un retrato del partido Likud del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Ramat Gan, el 15 de octubre de 2026. (Foto de JACK GUEZ / AFP).
Una valla publicitaria electoral gigante con un retrato del partido Likud del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Ramat Gan, el 15 de octubre de 2026. (Foto de JACK GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está presionando para retomar los ataques a gran escala contra Irán y llegó a preparar un plan para hacerlo hace diez días, aunque finalmente no fue adelante por la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informa este miércoles el diario ‘Financial Times’.

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