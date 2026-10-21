El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está presionando para retomar los ataques a gran escala contra Irán y llegó a preparar un plan para hacerlo hace diez días, aunque finalmente no fue adelante por la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informa este miércoles el diario ‘Financial Times’.

Según tres fuentes anónimas citadas por el medio británico, el ejército israelí había ultimado los preparativos para comenzar el fin de semana del 10 de octubre una campaña de bombardeos durante varios días contra infraestructuras civiles iraníes, como plantas eléctricas, y objetivos del régimen.

Sin embargo, el rechazo de Trump a involucrarse en una nueva operación bélica antes de las elecciones legislativas parciales del 3 de noviembre en su país frenó los planes.

Los bombardeos habrían sido de una intensidad mayor que la campaña conjunta entre Estados Unidos e Israel del pasado febrero, de acuerdo con las fuentes.

El pasado lunes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, viajó por sorpresa a Israel para reunirse con Netanyahu.

Una de las fuentes citadas por el FT aseguró que las autoridades israelíes han presentado una lista actualizada de objetivos en Irán, incluidas infraestructuras civiles, que no fueron bombardeados anteriormente.

Las fuerzas de defensa de Israel (FDI) llevan semanas en estado de alerta elevada, y todos los permisos han sido cancelados desde este jueves hasta el 27 de octubre, cuando tendrán lugar las elecciones generales en ese país.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este miércoles que Irán y Estados Unidos mantienen las negociaciones “sin interrupción” para poner fin a la guerra entre ambos países a través de intermediarios como Pakistán, cuyo jefe del Ejército llegó en la víspera a Teherán.