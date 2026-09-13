icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El reporte trasciende mientras el presidente Trump afirmó este domingo que Estados Unidos “saldrá” de Irán a “menos que” Washington decida “quedarse con el petróleo”. (Foto: EFE)
El reporte trasciende mientras el presidente Trump afirmó este domingo que Estados Unidos “saldrá” de Irán a “menos que” Washington decida “quedarse con el petróleo”. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El ala más dura de Irán “saboteó” el acuerdo de paz de Teherán con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al lanzar un ataque no autorizado contra un barco en el estrecho de Ormuz y violar el cese al fuego pactado, según reportó este domingo el New York Times.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: