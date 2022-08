Una mujer saudita fue condenada a 45 años de prisión por sus publicaciones en redes sociales, indicaron grupos de derechos humanos, citando documentos judiciales, en el segundo caso de este tipo este mes.

Nourah al Qahtani recibió esta dura sentencia en una apelación por “utilizar internet para romper el tejido social” del reino y por “violación al orden público” usando las redes sociales, indicó la organización Democracy for the Arab World Now (DAWN) (Democracia para el Mundo Árabe Ahora).

La mujer fue condenada bajo la ley antiterrorista y contra el cibercrimen, añadió el organismo, con sede en Washington y que fue fundado por el periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de su país en Estambul en 2018 a manos de agentes saudíes.

AFP recibió una copia de los documentos, pero no pudieron ser verificados y las autoridades sauditas no hicieron ningún comentario.

Un caso similar se dio a conocer a mediados de agosto, donde un tribunal saudita condenó a una mujer a 34 años de cárcel por haber “ayudado” con sus tuits a opositores políticos que buscan “alterar el orden público”, según un documento judicial que AFP pudo consultar.

Salma Al-Chehab, madre de familia, fue condenada por “haber ayudado a aquellos que buscan alterar el orden público y haber difundido información falsa y maliciosa (...) con sus tuits”.

Esta estudiante de doctorado en odontología en la Universidad de Leeds (Inglaterra) fue detenida en enero de 2021, cuando estaba de vacaciones en Arabia Saudita.

La mujer, que tiene alrededor de 2.600 suscriptores en Twitter, publicaba regularmente mensajes a favor de los derechos de las mujeres en el reino ultraconservador.