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Los equipos de emergencias israelíes rescataron este lunes los cuerpos sin vida de cuatro personas en el edificio que sufrió el impacto de un misil iraní ayer. Foto: EFE/ Magda Gibelli
Los equipos de emergencias israelíes rescataron este lunes los cuerpos sin vida de cuatro personas en el edificio que sufrió el impacto de un misil iraní ayer. Foto: EFE/ Magda Gibelli
Por Agencia EFE

Nueve personas resultaron heridas hasta las 17.00 hora local (14.00 GMT) de este lunes en los seis ataques con misiles lanzados por Irán contra Israel, entre ellos una mujer en estado grave, informó a EFE el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

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