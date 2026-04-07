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Se observa humo tras un ataque aéreo estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el 7 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Se observa humo tras un ataque aéreo estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el 7 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

Irán sufrió este martes unos nuevos ataques que dejaron 18 muertos, horas antes de que venza el ultimátum de Donald Trump, quien amenaza con destruir infraestructuras civiles del país si no hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo.

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