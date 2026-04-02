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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén. (Foto: EFE)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén. (Foto: EFE)
Por Agencia AFP

Ocho países musulmanes, entre ellos Arabia Saudita, Turquía e Indonesia, calificaron este jueves de “escalada peligrosa” la adopción de una ley israelí que establece la pena de muerte “para los terroristas”, diseñada a medida para aplicarse únicamente a palestinos.

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