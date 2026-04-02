Ocho países musulmanes, entre ellos Arabia Saudita, Turquía e Indonesia, calificaron este jueves de “escalada peligrosa” la adopción de una ley israelí que establece la pena de muerte “para los terroristas”, diseñada a medida para aplicarse únicamente a palestinos.

“Esta legislación constituye una escalada peligrosa, particularmente debido a su aplicación discriminatoria contra los prisioneros palestinos”, declararon en un comunicado conjunto los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

“Medidas de este tipo corren el riesgo de exacerbar aún más las tensiones y socavar la estabilidad regional”, añadieron estos países, la mayoría de los cuales aplican la pena de muerte.

Según esta nueva ley, toda persona “que cause intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de atentar contra un ciudadano o residente israelí, con la intención de poner fin a la existencia del Estado de Israel, será condenada a muerte o a cadena perpetua”.

Para los palestinos de Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, el texto prevé que la pena capital sea la sanción por defecto si el homicidio es calificado como acto de terrorismo por la justicia militar israelí.

Su aplicación a los habitantes del territorio palestino “constituiría un crimen de guerra”, reaccionó el martes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo, había calificado anteriormente la legislación de “grave violación de los derechos humanos y del derecho humanitario”.

En un comunicado publicado en la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores indonesio instó a Israel a derogarla, reafirmando “su apoyo total a la lucha del pueblo palestino por la independencia”.

La pena de muerte existe en Israel, pero solo se aplicó en dos ocasiones: en 1948 poco después de la creación del Estado, contra un capitán del ejército acusado de alta traición, y en 1962, cuando el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann fue ahorcado.