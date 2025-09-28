Hamás dice que perdió contacto con dos rehenes en la Ciudad de Gaza por los bombardeos israelíes

Escucha la noticia
El brazo armado de Hamás declaró este domingo que perdió contacto con dos rehenes durante los intensos bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza de las últimas 48 horas.
Las Brigadas Ezzedine Al Qasam anunciaron en un comunicado “la pérdida de contacto con los dos prisioneros (...) debido a las brutales operaciones militares y los violentos ataques en los barrios de Sabra y Tal al Hawa durante las últimas 48 horas”, en referencia a las zonas donde las fuerzas israelíes intensificaron su ofensiva aérea y terrestres.
No es la primera vez que el movimiento islamista anuncia haber perdido contacto con un rehén, como fue el caso de un israelo-estadounidense liberado pocos días después de ese anuncio.
Desde el inicio de su ofensiva en Ciudad de Gaza, el ejército israelí ha ordenado en varias ocasiones a los palestinos dirigirse hacia el sur.
El ataque del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance de AFP a partir de datos oficiales.
De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 están consideradas muertas por el ejército israelí.
La ofensiva israelí en represalia en la Franja de Gaza ha causado 66.025 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.
