Una mujer palestina carga el cuerpo de un niño frente al hospital Shifa en la ciudad de Gaza, donde fueron trasladados los heridos por un ataque de Israel, el 29 de agosto de 2025. (Foto de BASHAR TALEB / AFP).
/ BASHAR TALEB
Agencia EFE
Agencia EFE

OMS: si no se aceleran las evacuaciones médicas de Gaza, tardaremos 10 años en atenderlas
La tardará diez años en ofrecer atención médica a todos los gazatíes que si no se aceleran las evacuaciones de pacientes, advirtió este viernes el representante de la agencia en los territorios palestinos ocupados, Rik Peeperkorn.

En rueda de prensa telemática desde Jerusalén para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra, Peeperkorn alertó también de que las enfermedades de los pacientes que esperan ser evacuados empeorarán y “mucha gente morirá de manera innecesaria, incluidos muchos niños y mujeres” si no se puede aumentar el ritmo de traslados.

Francisco Sanz

el sistema sanitario gazatí no tiene capacidad para acoger a todos los pacientes que lo necesitan: los hospitales de Gaza solo disponen de 2.107 camas para 2,1 millones de personas, avisó el representante de la OMS.

En la madrugada del jueves se realizó la primera evacuación médica desde el comienzo del alto el fuego el 10 de octubre, con el trasladó a 41 pacientes en estado crítico, todos niños, y 145 acompañantes.

Peeperkorn destacó que la OMS tiene capacidad para aumentar las evacuaciones médicas hasta los 50 pacientes diarios, dado que los traslados sanitarios son “la prioridad principal” para la organización.

Para ello, subrayó, necesitan que todos los corredores médicos vuelvan a abrirse, especialmente los que conectan Gaza con Cisjordania y Jerusalén Este, pero también el paso de Rafah hacia Egipto, que sigue cerrado.

Actualmente, solo

Los palestinos transportan a un médico herido en los ataques israelíes contra el hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025. Foto: AFP
/ -

“Los cruces de Zikim y Erez (entre Israel y la parte septentrional de Gaza) también permanecen cerrados, lo que limita el acceso directo al norte y dificulta la prestación de apoyo crítico a los centros de salud a la escala que se necesita”, indicó Peeperkorn.

Recordó que, aunque desde el en octubre de 2023 la OMS ha apoyado la evacuación de 7.782 pacientes a más de 20 países, todavía quedan 15.000 personas dentro de Gaza que necesitan evacuación médica, de las que 4.000 son niños.

Hasta 700 personas han muerto esperando una evacuación médica desde el inicio del conflicto, subrayó este jueves el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

