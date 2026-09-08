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Resumen

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Palestinos inspeccionan una vivienda familiar destruida por el ejército israelí tras una operación militar, luego de que un palestino se atrincherara dentro de la casa en la aldea de Aqraba, en la Cisjordania ocupada por Israel, al sur de la ciudad de Nablus, el 8 de septiembre de 2026. Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP
Palestinos inspeccionan una vivienda familiar destruida por el ejército israelí tras una operación militar, luego de que un palestino se atrincherara dentro de la casa en la aldea de Aqraba, en la Cisjordania ocupada por Israel, al sur de la ciudad de Nablus, el 8 de septiembre de 2026. Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP
/ JAAFAR ASHTIYEH
Por Agencia AFP

Canadá y once países europeos anunciaron este martes su “intención” de sancionar el comercio de bienes con “colonias ilegales” de Israel en Cisjordania, en protesta por la violencia de los colonos contra los palestinos y la expansión de estos asentamientos.

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