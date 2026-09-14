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Resumen

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Un manifestante ondea la bandera palestina durante una manifestación en Ammán el 13 de octubre de 2023. (Foto de Khalil MAZRAAWI / AFP)
Un manifestante ondea la bandera palestina durante una manifestación en Ammán el 13 de octubre de 2023. (Foto de Khalil MAZRAAWI / AFP)
/ KHALIL MAZRAAWI
Por Agencia AFP

Una ONG israelí acusó este lunes al gobierno de Israel de aplicar una política destinada a “eliminar” cualquier posibilidad de crear un Estado palestino, con el aumento entre otros de la violencia y las restricciones contra los palestinos en Cisjordania ocupada.

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