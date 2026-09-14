Una ONG israelí acusó este lunes al gobierno de Israel de aplicar una política destinada a “eliminar” cualquier posibilidad de crear un Estado palestino, con el aumento entre otros de la violencia y las restricciones contra los palestinos en Cisjordania ocupada.

En un informe de 249 páginas titulado “Proyecto eliminación”, la organización humanitaria B’Tselem afirma que este objetivo se sustenta en “la violencia y la intimidación, las restricciones de movimiento, el estrangulamiento económico, la destrucción social y política, la limpieza étnica y la conquista territorial”.

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Las autoridades israelíes rechazan las acusaciones de abusos en Cisjordania, territorio ocupado desde 1967.

El informe denuncia la violencia de los colonos y del Ejército contra los palestinos, que ha causado al menos 1.108 muertos, entre civiles y combatientes, desde el ataque del movimiento palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, según un recuento de la AFP elaborado a partir de datos del Ministerio de Sanidad palestino.

La oenegé califica de “limpieza étnica” el proceso que en los últimos años ha obligado a marcharse a decenas de pequeñas comunidades palestinas aisladas de Cisjordania mediante actos de violencia o la destrucción de viviendas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ajusta las gafas durante una conferencia de prensa en la oficina del primer ministro en Jerusalén. / RONEN ZVULUN / POOL / AFP

El director de operaciones de B’Tselem, Kareem Jubran, también denuncia las restricciones a la circulación y recuerda la instalación de puestos de control gestionados por el Ejército, así como de 900 barreras levantadas en las entradas de localidades palestinas.

Desde el inicio de su actual mandato, el Gobierno de Netanyahu ha legalizado y aprobado un número récord de 104 nuevas colonias en Cisjordania, ilegales según el derecho internacional.

Sin contar Jerusalén Este, ocupada y anexionada por Israel, unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, junto a más de 500.000 israelíes instalados en estas colonias.