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Resumen

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Personas transportan el cuerpo de un palestino liberado por Israel en virtud del alto el fuego y el intercambio de rehenes en Gaza. Foto: Eyad BABA / AFP
Personas transportan el cuerpo de un palestino liberado por Israel en virtud del alto el fuego y el intercambio de rehenes en Gaza. Foto: Eyad BABA / AFP
/ EYAD BABA
Por Agencia EFE

La ONU denunció hoy que nueve meses después de la declaración de alto el fuego en Gaza, la población “sigue sin tener un lugar seguro” donde resguardarse pues el Ejército israelí continua atacando e hiriendo a decenas en todo el territorio ocupado, donde además el espacio donde la población puede vivir es cada vez más reducido.

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