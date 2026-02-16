ONU dice que Gaza está en “fase crítica” para su estabilización debido a gran destrucción

Escuchar
Niños palestinos caminan junto a los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. Foto: EFE/MOHAMMED SABER
Por Agencia EFE

La ONU manifestó este lunes que la Franja de Gaza está en una “fase crítica” para su estabilización general después de dos años de ofensiva israelí que han dejado una destrucción “sobrecogedora” y 1,9 millones de desplazados, y condenó en paralelo la decisión del Gobierno de Israel de reanudar el registro de tierras palestinas en Cisjordania, paralizado desde 1967.

