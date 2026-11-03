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Los líderes de los partidos que conforman la oposición israelí aspirante a desplazar del Gobierno al primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunieron este martes en un hotel de Herzliya (centro de Israel) para abordar juntos por primera vez desde las elecciones cómo formar un Ejecutivo. Foto: EFE/ Yashar!
Los líderes de los partidos que conforman la oposición israelí aspirante a desplazar del Gobierno al primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunieron este martes en un hotel de Herzliya (centro de Israel) para abordar juntos por primera vez desde las elecciones cómo formar un Ejecutivo. Foto: EFE/ Yashar!
Por Agencia EFE

Los líderes de los partidos que conforman la oposición israelí aspirante a desplazar del Gobierno al primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunieron este martes en un hotel de Herzliya (centro de Israel) para abordar juntos por primera vez desde las elecciones cómo formar un Ejecutivo.

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