Otro petrolero sufre un ataque con dron cerca de costas turcas en Mar Negro, según medios

Un petrolero abanderado en Palau que navegaba cerca de las costas turcas en el mar Negro sufrió este miércoles un ataque con un dron, que no causó heridos, pero sí daños materiales, informa la cadena turca NTV.

El buque, de nombre Elbus, se hallaba a unas 30 millas náuticas (55 kilómetros) de las costas turcas, a la altura de la provincia de Kastamonu, unos 300 kilómetros al norte de Ankara, y fue remolcado al puerto de Inebolu con ayuda de la guardia costera turca.

Se estima que el impacto, que dañó una parte de la cubierta superior, fue causado por un avión no tripulado, agrega NTV.

A finales de noviembre pasado, drones navales ucranianos atacaron dos petroleros sin carga, abanderados en Gambia y registrados a nombre de compañías chinas, que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, presumiblemente para cargar crudo.

Kiev reivindicó estos ataques, que no causaron víctimas, y aseguró que los buques forman parte de la “flota fantasma”, que exporta crudo ruso y trata de evitar las sanciones internacionales.

Turquía, por su parte, ha protestado enérgicamente contra estos ataques y ha subrayado que ponen en riesgo la vida de los marineros y el medio ambiente, por lo que ha pedido que cesen.

El Elbus, construido en 2005 y con 274 metros de eslora, está registrado a nombre de una compañía de Hong Kong y abanderado en Palau, una de las ‘banderas de conveniencia’ incluidas en varias listas negras internacionales.

Según datos públicos, el barco procede de Singapur y pasó por el Bósforo hace pocos días, navegando hacia noreste, cuando se produjo, sobre las 12:30 GMT de hoy, el brusco cambio de rumbo para dirigirse al puerto de Inebolu.

En julio pasado, el Elbus recaló en el puerto de Novorosiísk, a través del que se exporta la quinta parte del crudo ruso.