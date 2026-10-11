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Resumen

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Un miembro de las fuerzas de seguridad monta guardia durante una protesta contra la intervención de Arabia Saudita en Yemen, en Saná, el 9 de octubre de 2026. (Foto de Mohammed HUWAIS / AFP).
Un miembro de las fuerzas de seguridad monta guardia durante una protesta contra la intervención de Arabia Saudita en Yemen, en Saná, el 9 de octubre de 2026. (Foto de Mohammed HUWAIS / AFP).
/ MOHAMMED HUWAIS
Por Agencia EFE

Varios países árabes condenaron este domingo los ataques perpetrados por los rebeldes hutíes del Yemen contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, que causó al menos 12 muertos y 309 heridos, y advirtieron de los riesgos para la seguridad regional y la aviación civil.

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