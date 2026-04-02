El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) llamó el jueves al Consejo de Seguridad de la ONU a dar luz verde al uso de la fuerza para liberar el estrecho de Ormuz.

Un proyecto de resolución divide al Consejo de Seguridad.

“Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, impidiendo el paso de buques comerciales y petroleros y poniendo condiciones para permitir el tránsito de algunos”, denunció Jassem Al-Budaiwi durante la primera reunión del Consejo de Seguridad sobre la cooperación con el CCG, que agrupa a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán.

“Llamamos al Consejo de Seguridad a asumir todas sus responsabilidades y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los corredores marítimos y garantizar la continuación segura de la navegación internacional”, insistió.

Estas declaraciones se producen mientras los 15 miembros del Consejo llevan diez días debatiendo un proyecto de resolución presentado por Baréin, que autorizaría a un Estado o a una coalición de Estados a utilizar “todos los medios necesarios” para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado desde hace un mes.

Pero la idea no concita unanimidad. Según fuentes diplomáticas, Rusia, China y Francia, que disponen de derecho a veto, han expresado fuertes objeciones pese a varias modificaciones del texto.

Una quinta versión del texto fue distribuida el jueves a los Estados miembros.

Desde el inicio del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, la casi paralización por parte de Teherán del estrecho de Ormuz -por donde transita normalmente una quinta parte de la producción mundial de petróleo así como gas natural licuado-, ha provocado un fuerte aumento del precio de los hidrocarburos, con un impacto económico global.