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Un petrolero de bandera liberiana que transportaba crudo desde Arabia Saudita a India a través del Estrecho de Ormuz, a su llegada al puerto de Bombay el pasado 12 de marzo. Foto: EFE/EPA/Divyakant Solanki
Un petrolero de bandera liberiana que transportaba crudo desde Arabia Saudita a India a través del Estrecho de Ormuz, a su llegada al puerto de Bombay el pasado 12 de marzo. Foto: EFE/EPA/Divyakant Solanki
Por Agencia AFP

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) llamó el jueves al Consejo de Seguridad de la ONU a dar luz verde al uso de la fuerza para liberar el estrecho de Ormuz.

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