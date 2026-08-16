icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Palestinos regresan a inspeccionar sus hogares tras la retirada del ejército israelí de algunas zonas al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad
Palestinos regresan a inspeccionar sus hogares tras la retirada del ejército israelí de algunas zonas al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad
Por Agencia EFE

Egipto, Qatar y Turquía, mediadores junto a EE.UU. en la búsqueda del fin del conflicto en Gaza, responsabilizaron este domingo a Israel de obstaculizar los esfuerzos para acabar con la guerra, después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu rechazara la hoja de ruta del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.