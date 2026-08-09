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Resumen

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Fotografía de archivo del ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar. Foto: EFE/ Samiullah Popal
Fotografía de archivo del ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar. Foto: EFE/ Samiullah Popal
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, aseguró este sábado que el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, firmado el viernes por Arabia Saudita, Pakistán y Turquía, está abierto a cualquier país de la región dispuesto a defender sus principios fundamentales.

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