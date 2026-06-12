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Resumen

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Varias personas pasan en motocicleta frente a una gran valla publicitaria con retratos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini (izquierda), y del líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Khamenei (derecha), en el centro de Teherán, el 8 de junio de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Varias personas pasan en motocicleta frente a una gran valla publicitaria con retratos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini (izquierda), y del líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Khamenei (derecha), en el centro de Teherán, el 8 de junio de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que se ha alcanzado un “texto definitivo y consensuado” para un acuerdo de paz entre Irán y EE.UU.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.