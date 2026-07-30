Ataques al sur de Líbano, así como a una embarcación estadounidense en Egipto, se han registrado en la más reciente escalada de violencia entre EE.UU. e Irán. (Foto: AFP)
Ataques al sur de Líbano, así como a una embarcación estadounidense en Egipto, se han registrado en la más reciente escalada de violencia entre EE.UU. e Irán. (Foto: AFP)
/ AMMAR AMMAR
Por Agencia AFP

Pakistán, mediador entre Washington y Teherán, afirmó el jueves que ambas partes negocian una desescalada después de una nueva serie de bombardeos nocturnos de Estados Unidos sobre Irán.

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