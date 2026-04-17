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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en un discurso televisado antes de abandonar Islamabad, este pasado domingo. Foto: EFE/Sohail Shahzad
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en un discurso televisado antes de abandonar Islamabad, este pasado domingo. Foto: EFE/Sohail Shahzad
Por Agencia EFE

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su canciller Ishqar Dar concluyen este viernes una intensa campaña diplomática con la que buscan reactivar las conversaciones de paz entre Irán y EEUU, sin lograr todavía definir una fecha para un nuevo diálogo en Islamabad.

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