Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, quien confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que "está siendo deliberada" por Teherán. (EFE)
Fotografía de archivo del ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, quien confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que "está siendo deliberada" por Teherán. (EFE)
/ SAMIULLAH POPAL
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que “está siendo deliberada” por Teherán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.