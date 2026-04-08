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Un residente escucha en su teléfono móvil el discurso a la nación del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sobre el actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Foto: Aamir QURESHI / AFP
Un residente escucha en su teléfono móvil el discurso a la nación del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sobre el actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Foto: Aamir QURESHI / AFP
Por Agencia EFE

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, denunció este miércoles las primeras violaciones del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en varios puntos de la “zona de conflicto”, apenas unas horas después de que se anunciara la tregua de catorce días mediada por Islamabad.

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