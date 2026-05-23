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Mujeres portan banderas nacionales de Irán durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en la plaza Hafte Tir de Teherán, el 17 de mayo de 2026. (AFP)
Mujeres portan banderas nacionales de Irán durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en la plaza Hafte Tir de Teherán, el 17 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

Irán y Estados Unidos están “más cerca que nunca” de un acuerdo, un avance crucial que podría anunciarse de forma oficial este mismo fin de semana, afirmaron este sábado a EFE fuentes paquistaníes cercanas a las negociaciones de paz.

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