Escuchar
(2 min)
Personas trasladan a un hombre herido a un hospital tras una explosión en una mezquita de Islamabad el 6 de febrero de 2026. Foto: Aamir QURESHI / AFP

Personas trasladan a un hombre herido a un hospital tras una explosión en una mezquita de Islamabad el 6 de febrero de 2026. Foto: Aamir QURESHI / AFP

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas trasladan a un hombre herido a un hospital tras una explosión en una mezquita de Islamabad el 6 de febrero de 2026. Foto: Aamir QURESHI / AFP
Personas trasladan a un hombre herido a un hospital tras una explosión en una mezquita de Islamabad el 6 de febrero de 2026. Foto: Aamir QURESHI / AFP
/ AAMIR QURESHI
Por Agencia AFP

Un atentado suicida en una mezquita chiíta de Islamabad durante la oración del viernes dejó más de 30 muertos y al menos 130 heridos, anunció una fuente de seguridad pakistaní a AFP.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Pakistán: más de 30 muertos y 130 heridos en atentado suicida contra mezquita chiita
Oriente Medio

Pakistán: más de 30 muertos y 130 heridos en atentado suicida contra mezquita chiita

Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo, según medio iraní
Oriente Medio

Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo, según medio iraní

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”
Oriente Medio

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”

Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motocicletas
Oriente Medio

Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motocicletas