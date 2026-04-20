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Fotografía de archivo del ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, quien confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que "está siendo deliberada" por Teherán. (EFE)
Fotografía de archivo del ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, quien confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que "está siendo deliberada" por Teherán. (EFE)
/ SAMIULLAH POPAL
Por Agencia EFE

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, llamó este lunes a su homólogo iraní, Abas Araqchi, para tratar de preservar el diálogo entre Irán y Estados Unidos a menos de 48 horas para que expire la tregua regional.

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